浙江衛視《中國好聲音》2012年開播以來話題不斷，今年十周年原規劃盛大舉辦海選，未料中國政府日前下令禁止綜藝節目一切海選活動，《好聲音》緊急擬定配套措施，改以邀約歌唱比賽出道的歌手替代選秀素人，據本報獨家消息，除了大砲唱將，《好聲音》還網羅各地創作型歌手，包括入圍本屆金曲獎歌王歌后的韋禮安、孫盛希。

韋禮安出道前在網路上傳創作歌曲，引起廣大迴響，之後報名參加華視《快樂星期天》第一屆校園歌喉戰，以清新嗓音及創作才華奪下總冠軍、獲唱片公司簽約出道，並於第22屆金曲獎奪得最佳新人獎；韋禮安今年再以《Sounds of My Life》問鼎歌王，成為《好聲音》力邀歌手，對此，韋禮安的經紀人29日證實表示：「有接到初步邀請，但檔期上還無法確定是否能參與節目。」

孫盛希2012年參加第二屆《華人星光大道》獲第6名成績，爾後簽約發片，2015年入圍第26屆金曲獎最佳新人獎，並以實驗性專輯《希遊記》勇奪第30屆金曲獎國語專輯獎；她今年再以《出沒地帶 Where is SHI？》入圍華語女歌手、專輯製作人等五項大獎，對於《好聲音》力邀合作，經紀人今表示：「的確有收到邀約，但希希下半年在台灣已有既定行程及工作，所以目前仍在考量。」

(中時 )