高雄29日新增1例本土個案，該名確診者案7810與鳳山賭場群聚案互有關聯，截至目前鳳山賭場傳播鏈已經造成14人確診，高雄本土案例累計達44例，而高雄首例的本土確診個案，經歷半個多月的調查，被匡列的所有接觸者採檢結果皆呈現陰性且無發病，因此正式結案。

根據高市府疫調顯示，案7810是70多歲女性，並沒有特殊病史，也無相關症狀，但她在鳳山瑞竹路牌間曾與確診的案6365、案6553、案6770、案6771等人有過密切接觸史，因此被衛生局匡列採檢，28日確診（CT值32），目前正在負壓隔離病房治療當中，她曾於5月24日上午9時30分到10時15分前往全聯鳳山博愛門市購物，27日晚間9時30分到三民區澄清路永和豆漿。

高市府衛生局表示，由於案7810是無症狀患者，且CT值32，表示傳染風險較低，這也表示有2種可能性，一種是發病前期的徵兆，另一種則是該案已經事隔一段時間，進入到感染後的恢復期，相關情形將會藉由二採結果釐清，目前鳳山賭場傳播鏈已經有14人確診，並且已匡列699位接觸者。

此外，高市府衛生局也宣布小港的案1289匡列的205位居家隔離對象，採檢結果皆呈現現陰性且無發病，因此全數解除隔離，並正式結案。

(中時 )