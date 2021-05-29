【回憶殺】女星奚夢瑤是大陸著名的超模代表，走過無數伸展台的她，曾因在2017年的維密大秀上不慎慘摔，世紀跌倒引發熱議，身為超模的奚夢瑤展現高EQ並霸氣回應，不過當奚夢瑤升格當人母後，她為了兒子的長相被媒體曝光，特別在網上壓低姿態喊話：「孩子還小，懇請各位媒體老師在傳播時，打碼精細一點，最好打到親媽都認不出來的程度！」也讓外界感受到為母愛的偉大。

上海姑娘奚夢瑤20歲時闖入世界精英模特大賽15強，從此打開她的模特兒之路，奚夢瑤走過巴黎、上海等世界各地的舞台，不過最讓外界印象深刻的是，奚夢瑤2017年在上海的時尚大秀維密秀中，因腳勾到白紗滑倒、膝蓋跪地開腿慘摔，世紀跌倒引發熱議，這一摔也讓奚夢瑤走回後台就哭得梨花帶淚。

事發隔天，奚夢瑤則再次展現自信笑容，被問到走秀跌倒一事，她則展現高EQ表示：「我不想再做過多解釋，謝謝大家關心，今天已經覺得很好多了，謝謝大家」，事後並在網上感性發文：「我知道不管摔得多疼，我都一定要站起來，把路走完...未來的路很長，我會一直走下去...謝謝你們。」

奚夢瑤2019年點頭嫁給澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君。（圖／取材自Ming奚夢瑤微博）

其實，模特在台上摔倒是常有的事，身為超模的奚夢瑤展現高EQ並霸氣回應，獲得外界一片狂讚，不過當奚夢瑤的身分轉換成人母時，她處事更加圓融，32歲奚夢瑤與小她6歲的澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君，育有1歲兒子「Ronaldo」，夫妻相當保護兒子的隱私，沒有讓孩子的長相曝光，不過就有大陸八卦媒體日前曝光賭王金孫的正面照，拍下奚夢瑤帶兒子外出的照片，儘管媒體有為小朋友打馬賽克，但五官還是很明顯，Ronaldo遺傳賭王家族的高顏值和媽媽的超模基因，圓滾滾大眼睛和一雙大長腿相當吸睛。

對此，為人母的奚夢瑤事後則在微博公開喊話：「孩子還小，懇請各位媒體老師在傳播時，打碼精細一點，最好打到親媽都認不出來的程度！」奚夢瑤為兒壓低姿態公開喊話，也讓外界感受到為母愛的偉大。

奚夢瑤2019年為何猷君生下兒子，幸福組成一家三口。（圖／取材自何猷君微博）

(中時新聞網)