嘉義看守所兼鹿草分監29日下午4點多接連傳出兩名受刑人昏倒，一前一後由救護車緊急送嘉義長庚醫院救治中，經過搶救，34歲男性受刑人已插管，醫生診斷是敗血性休克，所幸篩檢結果為陰性，另一名46歲男性受刑人意識逐漸恢復，觀察無礙後就能出院。

正值新冠肺炎疫情緊張時期，嘉義看守所不同舍房、工廠2名收容人先後差10多分鐘昏倒，經看守所以生理儀器測量，發現兩人血氧、血壓狂掉，加上都有慢性病史，馬上通報嘉義縣消防局，經救護人員測量，34歲男子血氧值92，載送途中降至78，46歲男子血氧值98，兩人到院時皆無意識。

經嘉義院庚醫院搶救後，34歲受刑人已插管治療，持續觀察中，46歲受刑人意識生命徵象穩定，逐漸恢復意識。嘉義長庚醫院表示，34歲病患急救後插管治療，持續觀察，診斷為敗血性休克，呼吸衰竭，不過篩檢結果為陰性，至於46歲病患為低血壓、眩暈症狀，2人目前診斷與疫情並無相關。

嘉義看守所秘書葉長樹表示，34歲男子因公共危險罪於5月15日入監服刑，收監時曾調查其足跡，並無異樣，也沒有相關症狀，但有高血壓、高血脂等慢性病，於下午近4點時突意識不清，沒想到4點10分在工廠工作的46歲因毒品案入監3年46歲受刑人也突然昏迷，2人雙雙送醫救治，研判突然昏倒可能與兩人都有慢性病有關。

(中時 )