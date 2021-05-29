台中市新增北屯家族群聚案一家已7人確診。（台中市政府提供）

從萬華移居回豐原的一家也有5人確診。（台中市政府提供）

台中市29日爆增33例本土病例，其中10例潭子立揚鞋業家庭群聚、2例東區家庭群聚、4例豐原家庭群聚、4例北屯家庭群聚，該家族另有3例已確診尚未有案號。其中立陽鞋業成員男友母親為保安警察大隊內勤女警，加上立陽負責人曾參加5月11日潭子派出所到金門自強活動，也引發中市警方震撼；另，還有一名財經分析師從北部回台中居家辦公，和妻子、外籍看護都確診。

由於單日確診數爆量，也引發民眾恐慌，對此市府表示，新增確診者多為家族群聚，這波社區感染中市115例本土病例中，超過3成是家庭群聚，新增確診者有多人早已被匡列居家隔離；台中市長盧秀燕也呼籲，市民要勵行防疫家庭新生活，在家戴口罩、不同桌共食，並加強居家清消；她也強調「保護好自己，就是保護好家人！」

潭子立揚鞋業家庭群聚在27日出現首例為33歲工廠負責人女兒先確診，事後發現家庭成員及親友，包含她的74歲奶奶、48歲父親、49歲母親、25歲妹妹、妹妹24歲男友、男友任職市警局保安大隊內勤的媽媽、51歲大伯父、42歲大伯母、8歲堂弟及50歲二伯母都陸續確診，累計11例。該案也牽連出中市警方一人確診。

另，立揚鞋業負責人曾在5月11日參加潭子派出所自強活動到金門旅遊，警方也立即安排相關人等自主健康管理並進行快篩，目前已知快篩全陰性。

東區家族群聚29日新增2例，國小二年級7歲女童以及國小三年級9歲男童，皆無症狀，累計9人確診。該傳播鏈疑衍生案外案，成員中44歲父親和妻子在同一公司分別任品保和採購，公司自主停工並安排兩家工廠約330人進行採檢，也發現一26歲男工程師確診，目前還有多名員工結果未出爐。

原在萬華居住，因孫子停課舉17日返豐原居住的69歲的媽媽27日確診，29日包含她的72歲丈夫、48兒子及14歲、5歲的2名孫子也都確診，累計家族已5人確診。

北屯一家七口群聚案，先是72歲媽媽26日發燒就醫採檢確診，爾後其三子也有症狀，目前已知49歲長子、44歲三子，以及在軍和街擺攤的33歲三媳婦都已確診，其長媳、長孫、以及次媳也已確診，但未有編號，可能列30日新增個案。

台體大教練群聚感染29日新增2例，均為先前確診日籍男教練同事，一為39歲日籍台體大39女老師，以及35歲本國籍女老師，目前確診4人中都曾在12、13日曾前往台南參加全大運集訓，唯新確診兩名女老師都無症狀。

住在太平區32歲女網路代購19日曾返回桃園娘家，20日出現症狀看診改善，27日再次到醫院採檢確診；其發病前足跡以銀行、超市和傳統市場外主，包括：中國信託太平分行、玉山銀行台中分行、Cute藝術美甲店、全聯福利中心太平宜昌店及太平樹孝店，並增至太平中山市場、新光黃昏市場購物，已匡列7位接觸者居隔離，感染源持續疫調中。

大雅也出現一家三口群聚個案，71歲男主人因發燒28日確診，63歲女主人以及93歲老母都29日確診。

還有一位是在台北市某公司擔任財經分析師的33歲西屯區男子，5月14日返回台中居家辦公迄今，21日曾駕車回台北開會，24日出現症狀，27日急診就醫採檢確診；而其30歲太太和家裏的42歲印尼籍看護工也確診。

新增確診者還有太平56歲婦人，因先生曾到草屯東方紅養生館已確診，她雖無症狀，被匡列居家隔離採檢確診。以及一名就讀北屯區幼兒園、家住潭子的7歲女童，19日停課後未再上學，25日出現症狀，26日就醫確診，由於感染源也不明，已安排同住4名家人採檢一採皆為陰性，列居家隔離，另匡列幼兒園同學17人、老師3名都必須居家隔離並陸續安排採檢。

東勢一名44歲女性家管因曾於5月15日與一名已確診的79歲男性聚餐出遊，18日就被匡列居家隔離，25日出現症狀經安排至醫院採檢確診。而豐原一名35歲女家管，其公婆為南投確診個案，5月22、23日回南投探望公婆遭匡列居家隔離並採檢確診。

(中時 )