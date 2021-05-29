外界認為放寬機師檢疫為「3＋11」為防疫破口主因，疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，該決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，今改口稱查明後不是陳宗彥。國民黨團總召費鴻泰痛批，陳時中的誠信已經徹底被摧毀，滿嘴謊言的人應該立刻下台。

費鴻泰說，華航諾富特飯店群聚案，事涉人命關天，當時陳時中竟可開玩笑地說「公文跑得比病毒慢」，昨天又說謊指副指揮官拍板決策放寬機師檢疫為「3＋11」，讓沒有能力且沒有誠信的人帶領國家，非常危險，他個人要求，陳時中應立刻下台，蔡英文總統要向國人道歉。

國民黨立委萬美玲說，陳時中第一時間慣性急甩鍋，後來發現紙包不住火就編第二套劇本，相信陳宗彥心中也不舒服，所以在陳時中未改口前，陳宗彥的說詞含糊。

萬美玲表示，民眾想要知道的是真相，要求衛福部公開相關會議記錄，須面對立委的監督，而這一年多來，身為總指揮官的陳時中，每件事都是他說了算，該道歉就道歉，該負責就要負責。

(中時 )