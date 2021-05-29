楊謹華人美心更美！她近來自掏腰包捐出上千份餐飲陸續送到各大醫院，以實際行動支援第一線醫護人員，謝謝他們的付出，因有台北醫學大學附設醫院的醫師在臉書發文致謝，她的善舉才曝光。對此，楊謹華經紀人表示，「我們有準備一些餐飲類的東西給醫護人員們，希望他們把自己的健康照顧好，在物資充裕的情況下，工作更順利一些，也稍微減壓一下。」經紀公司表示，楊謹華個性低調，公司也沒有過問，不清楚細節與花費金額。

據悉楊謹華主動向從事餐飲業的朋友訂餐，每週請不同店家送餐飲到不同醫院，餐點上沒有具名，此舉不僅慰勞醫護，也幫忙朋友生意，朋友也有給她折扣。她因為不了解醫護需求，不敢隨便張羅，事先向熟識的醫生朋友請教要送到哪個單位、人數多少，消息才會傳開。而她的經紀人也呼籲想幫忙的朋友，可以試著先聯絡醫院，詢問醫護的需求後再行動。

近來疫情嚴峻，楊謹華手上的工作也瞬間暫停，防疫期間她在家除了做菜、整理家裡、也瘋狂追劇，一口氣看了《火神的眼淚》、《我的上流世界》、《轉學來的女生》、《蛇惑》等，她也跟先生一起看重播的《未解之謎》找靈感，突然覺得「天啊！怎麼這麼多案件，很有張力、也很刺激」。她過去大多在職場劇飾演白領階級，其實她一直很想挑戰演反派，嚐試沒試過的角免，因而最近特別看很多犯罪類型劇集做功課，希望有反派角色上門，讓她發揮狠勁。

楊謹華人美心更美，經常低調從事公益活動。（摘自臉書）

(中時 )