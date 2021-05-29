陳男指有滅菌劑生產、上市。（調查局提供）

陳姓男子25日在臉書貼文，表示「台灣已經可以居家自行篩檢新冠病毒」、另篇則指出「新冠病毒殺滅劑即將販售」，引發民眾議論，調查局火速追查，29日傳喚陳男到案，並依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將他法辦。

調查局表示，陳男陸續在臉書貼文，指有試劑可以居家篩檢新冠、另有滅殺劑可殺病毒快上市，還剎有其事表示試劑若出現陽性，可以再前往地方政府進行核酸檢測，大量材料已經備妥，正由合格藥廠包裝中，「各縣市政府可與我聯繫」。

調查局接獲檢舉後，針對po文者IP循線追查，29日鎖定陳男身分，將他約談到案。

陳男供稱他臉書所講的試劑、殺菌劑均為實際申請或進口，只是為了宣傳推銷「個人認知」，坦承所言不實，訊後被依

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地方檢察署偵辦。

調查局指出，近期不實疫情訊息層出不窮，危害不可小覷，提醒民眾勿逕自供應或販售檢測試劑等醫療器材，以免違反「醫療器材管理法」，民眾也應謹慎識別網路假訊息、適時查證，不要轉傳不實訊息以免觸法。

(中時 )