中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，關於「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」議題，指揮中心已多次說明，有關疫苗的輸入申請，有嚴謹的條件與規定，除應有原廠的授權，也必須依照食品藥物管理署召開專家會議審查，且最終須依照指揮中心防疫政策使用，任何民間單位、縣市政府的申請也都必須符合同樣的嚴謹程序。因此，基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，此涉及疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面：

一、疫苗安全：

Covid-19是全球重大流行疫病，為了確保國民健康安全，相關疫苗的取得，因為涉及嚴謹的緊急授權程序以及供應配送等相對嚴格的技術要求，為維護國人健康，保障國家整體之安全，我國疫苗政策與各國相一致，皆由中央政府依權責與專業統籌辦理。

二、法律責任：

依照「傳染病防治法」第 5條，傳染病防治政策及計畫，包括「預防接種」均是中央主管機關權責；此外，依照「藥事法」第 48-2 條規定意旨，製造或輸入緊急的疫苗藥物，其專案核准權限也屬中央主管機關。因此，有關疫苗的取得、分配與接種，均應由中央統籌，並與地方政府密切合作。

三、接種部署：

疫苗的購買與施打，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及專業人力丶物力的規劃部署，必須配合國家整體防疫策略，施打有序，以確保供應分配的安全性、有效性及公平性，因此執行層面也都必須由中央統籌處理。

指揮中心強調，對於近來有企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購者，政府均表達高度感謝與肯定。但為確保國人的安全健康，並達到國家整體防疫的成效，中央的疫苗政策是統一由政府向原廠採購，統籌分配使用，這也是絕大多數國家所採取的基本原則。由政府與原廠直接簽約採購，確保原廠對政府直接負疫苗安全與法律的責任。企業、宗教等民間團體的捐贈，以及地方政府的採購，也需採取同樣原則處理。

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(中時新聞網)