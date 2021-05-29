曾與梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)展開世紀對決的菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)也將復出，他的對手將是WBC/IBF雙冠王小史彭斯(Errol Spence Jr.)。而這個對手來頭可不小，他生涯27場全勝，其中有21場KO，擁有WBC、IBF兩條腰帶，被認為是該量級最優秀職業拳手。

FIGHT ANNOUNCEMENT: Manny Pacquiao and Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. are set to fight on August 21 in Las Vegas!🚨🍿 #PacquiaoSpence@MannyPacquiao | @ErrolSpenceJr pic.twitter.com/F0fnX67Ujo — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) May 21, 2021

帕奎奥拳擊推廣公司主席吉本森(Sean Gibbons)表示：「很多人認為他是世界上最優秀次中量級拳手，但帕奎奧不迴避真正的戰鬥。」吉本森還不忘嘲諷梅威瑟說：「帕奎奧不會跟梅威瑟一樣去打網紅出糗，他想繼續寫下傳奇，一直跟最強拳手對決，現在也不改初衷。」

另外帕奎奧體能教練福瓊(Justin Fortune)認為，就算帕奎奧並不被外界看好，但他堅信帕奎奥能在8月21日與小史彭斯較量中憑力量和高強度出拳擊倒對手，儘管他已42歲，要面對31歲的對手並非容易，但福瓊仍說：「小史彭斯真的很強勢，但帕奎奧屬於另個層面的野獸，我不認為對方有他如此強壯、也不比他迅速，就算他42歲仍快到驚人。」

Manny Pacquiao Coach Justin Fortune Talks Errol Spence Fight also hear f... https://t.co/XZG62Wg3l0 via @YouTube — Numbers (@Seckbach) May 22, 2021

但雖然帕奎奧團隊都對他非常有信心，拳擊專欄作家克里斯威廉姆斯(Chris Williams)卻不怎麼認同，他說：「若帕奎奧比小史彭斯更強壯有力，為何過去12年沒擊倒任何人？上次還是2009年的事了，過去10年他在比賽中問題都不大，但還是缺乏在次中量級打敗對手的力量。」

他繼續說道：「2010年後帕奎奧幾乎沒有擊倒過任何人，要如何阻止小史彭斯？相信我，這場比賽勝利的女神肯定在向小史彭斯敲門！」不過教練還是嘴硬說：「比賽將以擊倒告終，帕奎奥的出拳力度、凶猛程度、速度和力量都很重要，或許小史彭斯不會被擊倒，但仍然會遭受重創！」而有網友則表示年齡將是一大問題，因為兩人差了11歲之多。

(中時新聞網)