不受通膨數據升溫影響，美股上周五仍以紅盤作收，道瓊指數與標普指數周線是過去3周來首見收漲。但美股本周進入6月淡季，周五（4日）公布的5月非農就業報告料是市場觀察重點。

就歷史紀錄來看，6月的美股偏弱。根據投資機構Bespoke Investment Group資料，過去50年，道瓊指數6月的平均漲幅僅0.12％，上漲機率52％。

而最近20年，道指6月的表現又更弱，上漲機率只有40％，平均漲幅0.7％，與9月並列為一年當中表現最差的月份。

本周出爐的重要經濟指標，包括供應管理協會（ISM）製造業與服務業指數，但投資人最關注的莫過於周五發布的最新非農就業報告。接受《道瓊新聞社》調查的經濟師預測，5月非農就業人口可望新增67.4萬，一吐4月只增加26.6萬的怨氣，這個數字只有原先預估的四分之一。 三菱日聯金融集團（MUFG）美國宏觀策略部門主管岡卡爾夫斯（George Goncalves）表示:「如果連續2個月的就業數據不如預期，市場會陷入緊張。但願我們能擊敗預期營造正面氣氛，如此聯準會例會上就能理直氣壯說:『經濟仍在擴張軌道上』。」

聯準會偏好衡量通膨的指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數，4月月升0.7％，超出分析師預估的0.6％，年增率3.1％創近30年新高，通膨升溫的疑慮再起。

但投資人不受影響，美股上周五仍全面收漲。終場道瓊工業指數漲0.19％，收在34,529.45點；標普500指數漲0.08％，報4,204.11點；那斯達克指數漲0.09％，以13,748.74點作收。

美股同時收周線和月線。三大指數周線齊紅，道指、標指及那指，分別周漲0.94％、1.17％和2.06％。月線部分漲跌互見，道指及標指各漲1.94％、0.55％，科技股為主的那指月跌1.53％。

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