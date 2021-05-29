中信金控子公司台灣人壽29日對外公告，由於新冠肺炎疫情警戒升級達第三級以上，若保戶依病況及療程，原本應住院治療，但經醫囑註明「因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療」，台壽將視同符合保單的住院約定，給付相關保險金，以落實公平待客原則，關懷保戶疫情所需。

同時，由於新冠肺炎疫倩仍未緩解，為降低人際接觸風險，台灣人壽提供保戶申請理賠時有四大免臨櫃管道，一是官網線上填寫資料、拍照上傳理賠文件；二是理賠區塊鏈或理賠醫起通，線上填資料、授權合作醫院傳送就醫資料；利用7-11的ibon機填資料、正本文件交寄櫃台；四為入住合作醫院，可直接申請墊付醫療費用。

台壽表示，為服務保戶，因應疫情快速變化，已陸續對確診者相關放寬理賠認定措施，如「法定傳染病不視為除外責任」、「法定傳染病取消30日疾病等待期限制」、「入住負壓隔離病房比照加護病房住院項目」、「依政府安排入住集中檢疫所或防疫旅館，視為入住普通病房」，確診保戶均可依投保險種規定，獲得理賠保障。

疫情期間必須減少人際接觸與人員流通，台壽表示，理賠窗口服務不中斷，保戶也可透過客戶專線尋求服務，另外還有四管道可免臨櫃申請理目賠。

一是照像理賠，保戶可登入台灣人壽保戶天地「龍e賠」線上填寫申請資料，拍照上傳理賠文件，即可完成申請，正本文件再寄回本公司。

二是醫院串聯，登入台灣人壽保戶天地「eClaim理賠區塊鏈」及「理賠醫起通」，線上填寫申請資料，授權合作醫院傳送就醫資料，即可完成理賠申請。

三是超商理賠，保戶可在7-11 統一超商ibon 生活便利站，依照導引式表單填寫申請資料，掃描上傳理賠文件，正本文件交給7-11櫃檯寄回本公司即完成理賠申請。

四是醫院墊付，保戶於合作醫院住院時，來電本公司申請確認，即可以理賠金扣抵住院醫療費用。

(工商 )