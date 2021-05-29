浙江大學社會治理研究院首席專家、全球互聯網口述歷史（OHI）發起人方興東29日表示，

美國參議院27日完成《2021年美國創新與競爭法》（USICA）審議，可以說是之前《無盡邊疆法案》（the Endless Frontier Act）的增強版，這是美國版的「舉國體制」，圖謀通過這一法案，為美國長期的科技優勢固本守根。美國面對中國科技進步，陷入前所未有焦慮，開始將科技競爭視為零和遊戲。並把科技競爭視為維護美國霸權的根本所在。

方興東在《環球時報》撰文指出這次通過的USICA，將授權國會投入約1900億美元加強美國的技術實力，以及此前用於加強半導體生產實力的520億美元。顯示美國正以加強自己建設的方式來對付中國。

方興東認為，這是最近10年來，美國政府針對中國未來發展極具實質性衝擊與挑戰的最大招數。主要戰略目標是全方位調動美國國家機制，聚焦核心科技領域的教育、基礎研究和應用研究等。

方興東表示，站在中國角度，要以前所未有的緊迫感和使命感，應對這場難以迴避的挑戰。

正如任正非所言：高科技競爭，歸根結底是人才的競爭，而人才的競爭歸根結底是教育的競爭。中國科技發展最大的薄弱環節還在於基礎性的科學共同體。

可以說，USICA直接觸動了中國長期存在的軟肋和缺點。只有借助這一輪全新的挑戰，因勢利導，以超常規的戰略決心與投入力度，來強化中國教育和基礎研究。

方興東稱，從最核心的本質來看，這一法案不僅重在資金投入強度和聚焦產業領域，更在於美國期望恢復和啟動曾賴以成功的科技創新機制和體制。

方興東表示，1957年蘇聯發射第一顆人造地球衛星，引起美國民眾對「科技落後」恐懼，成立了美國國防部高級研究計畫局（ARPA），後來促成了今天的互聯網、GPS等重大技術突破。這次法案也重點強調了要恢復當年ARPA靈活的科研管理與創新機制。通俗一點說，這一法案試圖集合二戰後美國軍工複合一體化的科研體系、「衛星時刻」形成的ARPA創新機制及矽谷成功經驗與優勢，儼然是集成美國科技百年絕世武功的「葵花寶典」。

方興東認為，美國版的科技「舉國體制」，究竟能否奏效，有待觀察。其實，無論是美國還是中國，最終真正的敵人永遠是自己。科技無盡，創新無盡，《無盡邊疆法案》終究有盡。

方興東強調，目前美國科技整體實力依然領先中國，其教育與基礎研究更是如此。即便這樣，他們都有如此緊迫感和危機感，都敢於打破常規、顛覆現狀。中國還有什麼可以瞻前顧後的呢？

(中時 )