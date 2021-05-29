案情大逆轉！周姓熊貓外送員不滿居家隔離對象取餐時使用現金付款，讓他不得不與隔離民眾有近距離接觸，向熊貓公司要求疫情期間取消現金交易，卻遲遲未獲正面回應，認為熊貓公司無視防疫破口，也漠視外送員的健康安全，但經過高市府衛生局查證，點餐民眾的地址並任何無居家隔離對象。

高市府衛生局表示，經過調查該住址並無居家隔離對象，但居家隔離對象若無法在不禁入公共場域的條件下取得餐點，那就是違法行為，因為目前疫情狀況仍然相當嚴峻，建議民眾可以多利用線上付款的方式進行交易，盡量減少人與人的接觸。

(中時 )