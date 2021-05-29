全台疫情嚴峻，許多企業已採取異地辦公、居家辦公等防疫措施；1名人妻抱怨，她的丈夫擔任工程師，平時工作忙、夫妻互動少，丈夫改成居家辦公後，開始展現出許多壞習慣，例如洗完澡不愛穿衣服、生活習慣邋遢等，不過最讓她受不了的是，丈夫只要工作有空檔，就想要與她發生「連結」，讓她直呼「在家上班不累嗎？」

1名人妻在臉書「爆廢公社」發文表示，她稱她的丈夫為豬隊友，平常丈夫擔任電腦工程師，以前經常加班，回到家都直接睡覺，夫妻間連說話、談心的時間都沒有，但自從3級警戒之後，丈夫就改為居家遠端辦公，她才發現丈夫許多生活的壞習慣，像是丈夫洗完澡後都不穿上衣服，稱是天氣熱，就裸體在家晃來晃去。

1名人妻抱怨，丈夫目前居家辦公，只要工作有空檔，就想要與她發生「連結」，讓她直呼「在家上班不累嗎？」（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

該人妻說，丈夫因為在家工作，不用特別注意形象，因此也不刮鬍子，只穿件內褲就到陽台曬衣服，她不斷勸丈夫「你母湯安捏！鄰居會看到…很丟臉」，還備註說是怕房東太太把丈夫搶走；此外，她說丈夫在家只有工作有空檔，就會想「連結」她（意即性行為），讓她直呼「很無言，在家上班不累嗎？」

許多網友則回應，「不連結你是要連結房東太太嗎？」「當沒得連結時，妳就會覺得枯燥乏味」、「我覺得洗完澡不穿衣服一直流汗，等於根本沒有洗一樣，很討厭洗完澡不穿衣服的男人」、「之前在公司那麼累，該不會是在外面已經連結過了吧？」「可以藉此增進夫妻感情」、「代表丈夫還很愛你」。

(中時新聞網)