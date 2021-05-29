地方政府及民間企業組織提出購買捐贈疫苗，總統府發言人張惇涵今表示，必須依照「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大基本原則進行。

張惇涵指出，今中央流行疫情指揮中心已經明確表示，整體疫苗政策涉及疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面，必須依照「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大基本原則進行。

她強調，必須確保原廠對政府直接負疫苗安全與法律的責任，必須確保供應分配的安全性、有效性、公平性，才能確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。

(中時 )