水情不佳，新竹縣市6月1日起開始供5停2，代表大新竹水情燈號轉紅成為最嚴峻時刻，而這對以生產半導體的竹科是極為巨大的挑戰，特別是台灣遇上52年來最嚴重的旱災，水已影響台灣半導體產業的發展，讓竹科半導體廠急於尋找維繫產業鍊的水源而憂心不已。為了企業互助，新竹在地建商竹風建設決定捐出工地的伏流水，全送給竹科的半導體廠及民眾使用，只要有需要就可來工地，就能載回乾淨的水源。

台積電近日已開始派水車到工地抽取水，目前每天可載500噸的水回台積的廠區使用。(戴志揚翻攝)

竹風不止提供伏流水供台積電載水，也有裝水龍頭，民眾可以自行拿桶子來裝載，可以做為澆花、沖水清潔使用。(戴志揚翻攝)

據統計，新竹地區每日的用水量為54萬噸，其中竹科每日用水量約為15萬噸，而台積電2019年的企業社會責任報告，台積電用水量為每日5萬7千噸，竹科整體用量約3分之1，加上其他幾家半導體廠，佔竹科用水的量一半以上。

只是因水情緊繃水利署決議，從6月1日開始，竹科的節水比率要提高到17％，竹科管局初步估算，竹科的用水缺口每日還短少約5千噸。遇到水情不佳，不管晶圓廠、封測廠上下游均遇缺水問題，天公又不作美，讓廠商未雨籌謀積極尋找維繫產業運作的水源。

竹風建設董事徐子鑑說，新竹的水庫寶山、寶2水庫儲水量即將用完，旱災帶給竹科的半導體廠壓力很大，也看到竹科廠商的水車四處去載水，解決缺水危機。竹風位於竹北的工地佔有2千坪，經大陸工程的營造團隊開挖到地下5層，即有大量的伏流水溢出，每天都要抽水排放到水溝內，相當浪費。而他再看到竹科半導體缺水的消息，即與公司討論將伏流水捐給半導體廠的想法，而公司也支持這項做法。

徐子鑑說，自家公司的建案在竹北挖地下室時，因地表以下涵水量十足，南挖到10公尺深就有伏流水湧出，影響施工，施工期間要抽8至12個月才能抽乾灌漿，這些都市地表水的水質很多不輸河川原水，過去卻都是匯入溝渠、流到大海，白白浪費了水源，如果1天1千噸，240天就要抽掉24萬噸的水，足以供應一座晶圓廠用水，因此公司才在這時刻將伏流水送給所有的竹科半導體廠商來載水。

徐子鑑看著台積電的水車進出載運伏流水，他說，台積電接獲消息，立即派人檢測水質，發現水質清澈，只要稍做沉澱做水質處理，即可使用，因此近日已開始派水車到工地抽取水，目前每天可載500噸的水回台積的廠區。

徐子鑑表示，每個工地下的地下水水質不同，不宜貿然飲用，但竹風不止提供伏流水供台積電載水，也有裝水龍頭，民眾可以自行拿桶子來裝載，可以做為澆花、沖水清潔使用。他認為，把工地伏流水捐出，只是盡到企業互助的責任，現在他也希望建築業共襄盛舉，共同幫助竹科的半導體廠，一起走出缺水的危機時刻。

(中時新聞網)