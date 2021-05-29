國內疫情歷經一年半的安穩，卻被日前的大規模社區感染打破，本土疫情仍持續延燒，外媒認為是政府自滿及人民的鬆懈造成；而民進黨政府一時兵荒馬亂，「超前部署」成笑話。輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK監測「疫苗」相關貼文發現，綠營臉書粉專26日以前「疫苗」平均負面比例高達近36%，最高達到39%。不過，在27日15萬的莫德納疫苗確認上機後，綠營連日的低迷才稍有和緩。

疫情急遽升溫，民進黨政府一時兵荒馬亂，先前聲稱「超前部署」，卻發現疫苗儲量無法應付疫情，引起民眾不滿，民進黨支持度暴跌10個百分點。面對疫苗政策，民進黨不僅被在野黨輪番砲轟，連自家支持者也不買單。

據《QuickseeK快析輿情資料庫》29日報導，《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK監測5月15日至27日「疫苗」相關貼文，發現綠營臉書粉專26日以前在「疫苗」的部分平均負面比例高達近36%，23日、24日兩天甚至高達39%，27日一舉下降至28%，中立聲量也從60%上升至68%；正面貼文比例則下降至4%。直到27日傳出15萬劑莫德納將來台，綠營連日的低迷才稍有和緩跡象。

另外，根據QuickseeK快析輿情資料庫，綠營臉書粉專「疫苗」相關貼文的互動數也扶搖直上。22日的「校正回歸」之亂，讓23日互動數僅有56,782，負面文章比例則高達39%。不過，在27日15萬莫德納疫苗確認上機後，綠營臉書粉專出現高達1265,771互動數，加上負面文章比例創新低至28%，說明綠營已逐漸拾回網路支持者能量。

(中時新聞網)