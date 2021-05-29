中央流行疫情指揮中心放寬機組員隔離規定為「3+11」，遭外界質疑是造成這波本土疫情破口的錯誤決定。指揮官陳時中今(29)日認了，所有決策他負責，並在記者會中還原事情經過，不過《PTT》網友仍一片罵聲，直呼「太扯」、「被抓包才扛」、「聽完真的很生氣」。
陳時中昨天在立法院指出，隔離標準改為「3+11」當天，出席協調會的是副指揮官陳宗彥，不過事後遭踢爆，4月13日當晚的關鍵會議，陳宗彥根本沒出席。陳時中今天在疫情記者會中改口，強調陳宗彥未出席相關會議，所有決策他負責。
陳時中今天還原事情經過表示，當天出席會議的單位彙整後向他報告，再交由專家學者研議，強調「3+11」政策經專業討論，指揮中心的一切決策由他負責。陳時中說，公聽會都會有團體來表達意見，當然會在公聽會中聽到一些聲音，但並有沒有立委介入施壓。
對於陳時中昨第一時間甩鍋，今天又改口承認，PTT網友一片罵聲，紛紛回應「這是承認說謊的意思？」、「有夠扯，那昨天是？？？」、「這個人真的好噁心」、「紙包不住火了啊」、「扛不扛一回事，為什麼說謊呢？」、「幾十條人命也扛嗎」、「被抓包才扛」、「自己罰300萬好嗎」、「聽完真的很生氣」。
(中時新聞網)
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