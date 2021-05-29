香港男星陶大宇當年憑著演出電視劇《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》系列走紅，風度翩翩的外型讓他成為香港「師奶殺手」稱號第一人。然而久未現身螢光幕的他，日前更被老友漢洋曝光近照，臉上滄桑皺紋滿布，乍看比70歲的譚詠玲年紀還大。
原本紅極一時的港星陶大宇，2007年因拍攝《學警出更》與郭羨妮傳緋聞，隨後與妻子黃慧寶7年婚也破局，他也因為這段不倫緋聞形象大受打擊，近年大多在大陸接商演活動。
香港男歌手漢洋日前在社群網站PO出演藝圈多位老友齊聚一堂，為他慶生的照片，更被眼尖的網友發現好久不見的陶大宇也在其中。只是比起紅光滿面、皮膚光滑的校長譚詠麟，陶大宇則是滿臉皺紋又滄桑，加上兩側斑白鬢角，讓57歲的他看起來比70歲的譚詠麟年紀還大。
70歲香港「樂壇校長」譚詠麟養一向給人青春不老的印象，多年前曾說他不用防曬等保養品，也不忌口，唯一的養生祕訣就是保持愉快心情，還有瘋狂熱愛足球等運動。臉上沒有一絲皺紋的凍齡外表，難怪他能自信稱「永遠的25歲」。
(中時新聞網)
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