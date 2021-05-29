美國即將進入「陣亡將士紀念日」的連續假期中，美國股市也將於31日休市，然虛擬貨幣的交易為24小時，有分析師發出警訊， 一場虛擬貨幣的血腥周末即將到來，並且比特幣很有可能將跌破2萬美元。

美國股市將於31日「陣亡將士紀念日」休市，但比特幣卻依然維持交易，據《Market Watch》報導，宏觀經濟研究公司 Lamoureux & Co 總裁Yves Lamoureux表示，由於嚴重缺乏市場流通性，虛擬貨幣在這個周末將變得十分捉摸不定，「好比鯊魚聞到水中的血腥味，將極力的壓制（流動性），再藉此扼殺陷入困境的弱勢競爭者」，此外，虛擬貨幣的高槓桿也將加劇其價格的波動性。

另外，據《巴隆周刊》記者Avi Salzman撰文的報告指出，虛擬貨幣指標龍頭比特幣目前有2個市場，其一為像Coinbase Global 和 Robinhood這一類的主流交易平台；另一個則是由衍生商品的投資者主導，這一類人並不在乎虛擬貨幣價格是否上漲，主要依靠研判資產的走向來獲利。

基於這樣的環境催生下，波動將會更為劇烈，尤其在此時虛擬貨幣慘遭血洗的時刻，更不會有投資人願意在這時候進場；此外，目前也沒有任何一個可靠的說法，足以解釋虛擬貨幣現階段的走勢變化，許多報導將其歸咎於大陸和日本等金融體系對虛擬貨幣一系列的評價，但事實上，虛擬貨幣的走勢也並非一直與新聞的相關報導同步產生波動。

據虛擬貨幣新聞網《CoinTelegraph》報告預測，比特幣有可能將下探至2萬美元以下，據統計，比特幣今年迄今上漲約24%，然而自4月6.48萬美元的高點以來，已經暴跌了44%。

Fairlead Strategies 技術分析師Katie Stockton 指出，比特幣過去幾周持續被賣超，但仍在約3萬4千美元有支撐點，不過還是無法收復200日均線；該分析師表示，短期的指標為上漲的，但目前並未有令人信服的中期「買進」訊號，也因此在多次的反彈後，「3萬4千美元的支撐點可能會有點辛苦，所以我們將著眼在2萬7千美元這個價位。

截至台北時間18點50分，比特幣下跌704.0美元或1.96%，暫報35,250.8美元。

(中時新聞網)