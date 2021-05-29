台南市水情燈號為減壓供水的橙燈，中央氣象局預測，本周末南部將迎接今年第一波梅雨鋒面，豐沛雨量可望為水庫解渴。但29日因主要集水區雨勢較小且沒有連續降雨，截至下午6時，台南曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，當日累積雨量都未超過10毫米。

曾文水庫集水區集中在嘉義縣阿里山區，少部分在台南市楠西區。然而，嘉義縣昨日最大時雨量在番路鄉番路觀測站，但降雨量僅13毫米；第二的大埔鄉馬頭山觀測站，降雨量也僅10.5毫米。另，台南楠西中午12至13時才有明顯降雨，可惜時雨量最大僅9毫米。

據水利署南區水資源局資料，截至29日下午6時，曾文水庫蓄水率4.23％；蓄水量2155立方公尺；當日累積降雨量5.1毫米。曾文和烏山頭水庫合計蓄水率9.30％；蓄水量5468立方公尺。南化水庫蓄水率8.02％；蓄水量730立方公尺；當日累積降雨量9.3毫米。

南水局副局長鄒漢貴表示，前2波降雨，雖對水情沒有太大助益，但可增加土壤含水量，提高逕流係數；曾文水庫目前要有明顯進水量，一天累積雨量得達50毫米以上。周末這波降雨在30日至31日對台南影響較大，這次機會若錯失，再來只能期待下一波6月5、6日的鋒面。

(中時 )