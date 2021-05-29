台中潭子某鞋業爆發家庭群聚感染，至29日已累計11例確診，均為家庭成員及親友。為加強防疫，台中市政府明日將加開1天快篩站，潭子區居民、就學、就業者如與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊，可攜帶身分證、健保卡，前往台中慈濟醫院（採現場預約）或衛生福利部豐原醫院（採網路掛號）篩檢。
衛生局說明，台中市政府秉持「疫調到哪裡、公布到哪裡」原則，昨、今公布潭子鞋業家庭確診足跡，讓市民了解掌握，做好自我保護，明日也將加開快篩站，提供與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊的潭子區居民、就學、就業者，前往篩檢。
其中，台中慈濟醫院服務時間為明日上午8時至11時30分，採現場掛號；衛生福利部豐原醫院服務時間為下午1時30分至5時，採網路掛號。衛生局提醒，民眾前往快篩時務必全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾運輸工具，網路掛號者請配合醫療人員指示於預約時間前往，勿於現場久候，減少群聚風險。
(中時 )
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