「水火同源」因乾旱缺水，崖壁間的火焰雖依舊燃燒著，但下方池中的水位降低一半以上。（張毓翎攝）

本土新冠肺炎疫情嚴峻，餐飲業、旅宿業者成了超級重災區，台南市著名的旅遊景點關子嶺溫泉區，目前已有8成業者自主停業。當地業者傅國亮表示，18年前SARS時期，還沒發生過業者自主停業情形，這次疫災有如「無底洞」，不曉得何時結束，許多員工都在放無薪假，慘況簡直比去年還嚴重。

傅國亮回憶SARS入侵台灣時，北部地區疫情嚴重，中南部則相對平穩，當時關子嶺風景區在假日仍可見些許遊客，溫泉業者也有開門營業，受SARS衝擊較少；去年台灣爆發新冠肺炎疫情，生意多少有受影響，即使如此，業者們也沒有到必須停業的地步。

傅國亮說，如今本土疫情蔓延，全台進入第三級警戒，民眾非必要盡量不出門，各景點、寺廟全部封閉，街道上冷冷清清，從屋外看出去，每輛經過的公車，車上幾乎沒有半個乘客；沒有人潮，業者根本無法做生意，員工薪資、水電費等還得付，一開門就等於賠錢，乾脆停業。

傅國亮提到，業者停業除了不想「賠更多」，另外也是擔心接待到染疫者，有些人擔心客人確診，後續影響層面更大，寧可不做生意，關子嶺溫泉區現有28間業者，約8成已自主停業至6月，未來再視疫情重新開放。

關子嶺風景區沿路有很多賣甕仔雞、熱炒的店家；有業者說，以前假日接近中午時間，店外停車場、馬路沿線滿滿都是車，客人9成以上都是外地客，現在沒了遊客，生意根本做不下去，大家也都紛紛關門暫停營業。

另外，當地聞名遐邇的奇景「水火同源」，因乾旱缺水，崖壁間的火焰雖依舊燃燒著，但下方池中的水位降低一半以上。

附近攤商表示，崖壁縫隙中湧出的泉水，近期水量變小，「水中有火、火中有水」的現象，相較以往黯然許多；因疫情又沒有遊客，景象可說是悽悽慘慘戚戚。

(中時 )