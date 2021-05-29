南投草屯鎮啟動6場社區篩檢，首日183人快篩都陰性。（南投縣府提供／陳淑芬台中傳真）

南投縣今天雖無確診個案，為避免社區流行，南投縣衞生局5月29日到6月1日為期4天，將在草屯鎮辦理6場社區篩檢，29日上午在御史里集會所旁停車場篩檢68人、下午在北勢里永安宮有115人，篩檢結果都是陰性。縣府呼籲，近期曾前往「東方紅時尚會館」消費或有疑似症狀民眾，盡快接受篩檢。

南投縣草屯鎮「東方紅時尚會館」傳染鏈已有多人確診，南投縣府表示，29日雖無確診個案，為避免社區流行，在草屯鎮辦理6場社區篩檢。

南投衛生局強調，民眾若發現有和確診者足跡重疊、或自覺有新冠肺炎臨床症狀，如發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀等或曾和相關人員接觸者，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，到場接受篩檢，並請勿搭乘大眾運輸工具，避免造成感染。但「快篩陰性不代表沒有染病」，陰性仍應持續留意健康狀況，落實防疫。

30日上午九點到12點在敦和里集會所活動中心旁停車場將設篩檢站；下午兩點到五點，在復興里集會所前廣場。

31日上午九點到12點，設在山腳里集會所及活動中心前廣場；6月1號在南埔陳府將軍廟活動中心，篩檢時間從下午2點到5點。

(中時 )