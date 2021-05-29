因應疫情期間醫療量能可能不足，富邦人壽29日宣布彈性措施，有鑑於許多罹癌患者後續化療恐無法繼續住院，因此在疫情警戒三級以上期間，原需住院接受治療的保戶，因疫情而經醫囑建議，改採醫院門診或急診方式治療者，將從寬視為住院，依其病況及療程給付住院醫療保險金。

同時，富邦人壽秉也表示將秉持「從快、從寬、從優」原則，在疫情期間已上路的七大彈性理賠相關措施，包括一為確診者入住負壓隔離病房，將比照加護病房理賠；二是確診者接受插管治療，比照氣切手術；三為入住集中檢疫所或防疫旅館等場所治療者，視同普通病房並進行給付。

四是提供確診染疫保戶及非保戶的慰問金，亦適用於政府徵召的退休醫護協助防疫者；五為一律不主張法定傳染病之除外責任，並依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任；六是理賠作業融通以傳真、Email方式提出申請，相關申請文件正本後補；若有相關申請文件正本無法提供者，將自動延長補全期限。

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