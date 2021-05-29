中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案；另有校正回歸本土個案166例，總計493例，確診個案中新增21例死亡。國民黨立委陳以信稍早即在臉書沉痛呼籲，蔡總統還要鐵齒到什麼時候？還要鐵石心腸到什麼時候？

陳以信指出，還記得去年英國友人們，都羨慕台灣沒有疫情，很多台灣學生不惜搶很貴機票，穿十幾小時防護衣也要飛回台灣。但現在反而換我們羨慕英美等國，疫苗施打進度超前，很快要達成群體免疫。

他評擊國內防疫，一年多時間，本來是超前部署的最好機會，現在卻發現這個政府疫苗、快篩、病床等量能通通沒有準備好。現在疫情已是全國第三級，再弄不好就要升到第四級封城。防疫團隊竟不趕緊升格？還不升高到國安層級？以國家元首或副元首高整合總統府與行政院能量與資源，指揮全國防疫作戰，每天看著確診人數日益增加，隨時都有國人染疫犧牲生命！

陳以信質疑，人民選總統出來是要領導國家，不是選出來躲在官邸聽報告的，既然敢說防疫視同作戰，那就請把三軍統帥的責任擔起來，親自出任全國防疫指揮官，真正領導台灣防疫作戰，打贏這場仗台灣保下來，這總統沒有白當。打輸這場仗台灣沒有了，「妳就是台灣歷史的罪人」。

陳以信呼籲，蔡總統還要鐵齒到什麼時候？還要鐵石心腸到什麼時候？請蔡總統以蒼生為念！

(中時新聞網)