賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，在2019年4月認愛大陸男星竇驍後，經常大方曬恩愛；近期何超蓮和竇驍再度攜手參加真人秀《追星星的人》，她更在節目中首度透露，和竇驍交往2個星期，就確定他是對的人，閃瞎所有人。
何超蓮是已故賭王何鴻燊和三房陳婉珍的寶貝女兒，上有姊姊何超雲，下有龍鳳胎弟弟何猷啟，30歲的何超蓮不僅漂亮，還擁有英國倫敦大學學歷，私底下更積極做慈善，人美心善；而她的感情生活一直以來都相當受關注，最有名的就是曾和男歌手吳克群交往4年，目前則和大陸男星竇驍穩定交往2年多。
兩人經常透過社群平台分享生活點滴外，近期又攜手參加真人秀節目《追星星的人》，不吝嗇在鏡頭前展現甜蜜情侶的一面；最新一期節目中，何超蓮和女星宋軼同住一個帳篷，聊起少女心事，宋軼表示羨慕何超蓮和竇驍交往2年多就磨合得這麼好。
何超蓮也忍不住稱讚男友，「我沒有遇過這麼專一，然後這麼好的人，而且他現在越來越好」，宋軼聽到何超蓮的一番話，直言「遇到對的人，真的是不一樣」，何超蓮最後透露，其實和竇驍交往兩個星期左右，「我就知道是他了」。許多觀眾看到何超蓮的敘述，都紛紛敲碗他們趕快結婚，「希望不會讓我們失望」。
(中時新聞網)
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