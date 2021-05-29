疫情不斷升溫，各項管制措施讓餐飲業苦不堪言，對於弱勢捐助可能也就力不從心，還好力晶積成電子公司在疫情中伸援手，近期辦理「2021健康GO幸福─餐食募資行動」，籌募52萬餐食經費，全數捐予仁愛基金會附設晨曦發展中心。

力積電總經理謝再居表示，力積電秉持誠信、分享、超越的價值觀，致力於推動環保節能和貢獻社會的精神，公司主管同仁每年舉辦捐助弱勢團體活動，今年疫情雖然升溫，但仍集結大家愛的力量，為仁愛基金會附設晨曦發展中心辦理「2021健康GO幸福—餐食募資行動」。

此次有418位主管同仁熱情響應，總共籌募到52萬元餐食經費，期望能幫助智能障礙朋友獲得營養均衡的飲食和健康的學習生活。

仁愛基金會主任羅詠娜表示，智能障礙朋友常伴隨體重及慢性疾病等問題，所以維護營養均衡就顯得格外重要。

仁愛附設晨曦發展中心成立16年以來，服務18歲以上的智能障礙朋友有141人，由營養師為每位服務對象進行個別評估，了解飲食上的特殊需求，對於進食上較困難的人，由廚務工作人員提供切碎飲食、軟質飲食等，增進營養均衡和健康狀況，改善體重和減緩慢性疾病等問題。

感謝力積電在溫馨5月舉辦餐食募資行動，展現力積電主管同仁愛很大的慈善行動力，這筆善款將全數使用於提供營養又安全衛生的餐食，維護智能障礙朋友的健康生活。

仁愛基金會執行長林湘雅指出，為配合防疫，取消了5月的愛心園遊會活動，在此疫情嚴峻期間，感謝力積電熱心社會公益，發揚博愛精神，鼎力溫暖幫助，成為啟智服務的愛心推手。懇請社會各界持續給予支持，服務專線03-578-4633分機1688公事組。

(中時 )