鹿鳴消防分隊創意發明水帶收捲器，省時又省力。（鹿鳴消防分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿鳴消防分隊創意發明水帶收捲器，省時又省力。（鹿鳴消防分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿鳴消防分隊創意發明水帶收捲器，省時又省力。（鹿鳴消防分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

火警現場經常都是佈滿了水線，每當火警結束後消防人員已是疲憊不堪，卻仍要收拾動輒數十條的消防水帶，為了減輕消防人員的辛勞，鹿鳴分隊小隊長施順仁與同仁便發想自行製作「水帶收捲器」，原本收拾水道需要兩個人、約1、2分鐘，現在只要1人獨立，且只要20秒就能完成了。

製作過程中，鹿港義消中隊得知同仁自行研發製作水帶收捲器，因平時也投入救災行動，感同身受消防弟兄的辛勞，贊助製作水帶收捲器的材料費，鹿鳴分隊同仁更以符合人體工學的角度、高度來進行設計及製作，並採用較為堅固、耐用的不鏽鋼材質，消防人員不需要穿著厚重裝備彎腰收水帶，讓收拾的過程更加省時、省力。

雖然水帶收捲器並非少見，但仍有很多消防分隊都沒有這項工具，且也未有同仁自行製作之先例，而這次，鹿鳴分隊從採買、組裝、焊接、實驗、改良等等，全部都由隊上同仁一同完成，也讓其他分隊得知後，紛紛詢問製作方法，讓大家都能受惠，一起為消防工作努力。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，救災後收拾水帶的工作因為需要排水、鋪平對折，通常需要兩個人進行，同仁火警搶救後已相當疲累，還要穿著厚重的消防衣進行收拾，回到隊上還要整理、清洗水帶，通常一場火警都會消耗大量的體力，若能將收拾水帶的工作變得較為輕鬆，對同仁而言，將有很大的幫助，且原本兩個人的工作，有了水帶收捲器，一個人就可以搞定，大大提升效率。

(中時 )