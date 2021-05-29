奎山中學硬辦畢典「重罰30萬」 柯文哲怒斥太囂張：任何人都不能耍大牌！

本土疫情爆發，學校課程與活動一律改為線上模式，但台北市北投區私立奎山中學今（29日）卻不甩禁令，照常舉辦畢業典禮，遭北市重罰30萬，事後校長解釋是董事會的決定，完全不知情；網路上眾多網友在學校的Google評價上狂刷1顆星，目前學校僅剩1.4顆星，網友痛批「辦畢典群聚是沒腦嗎」、「終於知道什麼叫有錢了不起」。

網路上眾多網友在奎山中學的Google評價上狂刷1顆星，目前學校僅剩1.4顆星，網友痛批「辦畢典群聚是沒腦嗎」。(圖／翻攝自Google評價）

台北市長柯文哲也痛批，奎山高中無視防疫規範太囂張，且北市府派督學到現場，學校還硬是要辦，所以先開罰30萬繼續懲處，防疫階段，任何人都不可以耍大牌。教育局副局長陳素慧表示，教育局日前已強烈要求奎山中學停止辦理實體畢業典禮，截至昨晚都在和奎山中學溝通，雖然學校分批進行畢業典禮，但教育局認為仍有群聚，將依法開罰；目前會將此事送到私校委員會討論懲處，不排除給予減班或停招等嚴厲處分。

而奎山高中校長吳正東表示，3級警戒發布後，他也下令禁止學校舉辦畢業典禮，自己則待在家裡，對於今天的畢業典禮毫不知情，強調主辦典禮的是董事會，而非校方；他無奈地說，董事會是老闆，他沒有權力也無法阻止，「但誰辦的，就由誰來負責」，對於教育局開罰30萬只能接受。

網路上眾多網友在奎山中學的Google評價上狂刷1顆星，目前學校僅剩1.4顆星，網友痛批「辦畢典群聚是沒腦嗎」。(圖／翻攝自Google評價）

奎山高中違反規定、強辦畢業典禮的行為在網路上引發網友砲轟，許多人在Google評論上狂刷1顆星，目前評價僅剩1.4顆星，許多網友留下評論「根本防疫破口」、「群聚辦畢業典禮幹嘛啦，沒腦嗎」、「太誇張了！居然違反規定辦畢業典禮，現在疫情這麼嚴重」、「終於知道什麼叫有錢了不起，感謝董事會的親身示範」、「不聽國家防疫規範，很大牌嘛」。

(中時新聞網)