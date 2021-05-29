疫情嚴峻，彰化縣政府積極提高防疫旅館的量能，是六都之外最多，共有16家投入，總計402間房，目前入住房數159間，消毒中6間，可用空房數237間；彰化縣衛生局統計居家隔離者發病佔全確診比例21％，共28人，隔離14天期間，最好1人1層或1戶，或居住防疫旅館。

去年爆發新冠狀病毒疫情，政府即規定在家進行居家隔離

、居家檢疫者須具備1人1室、獨立衛廁之條件，否則即須到符合條件之住所。交通部並助全國各縣市政府推動及鼓勵合法的旅宿業者加入「防疫旅宿」。

彰化縣政府表示，去年4月即協調並鼓勵縣內合法旅宿業者加入防疫旅館行列，依據交通部觀光局的統計，彰化縣已經是六都之外最多防疫旅館房間數的縣市。

王惠美感謝這些從事防疫旅館工作的業者和工作人員，值此疫情嚴峻時刻，願意同醫護人員攜手加入抗疫的行列，縣府亦針對轄管防疫旅宿不定期無預警進行查核，加強防疫旅宿工作人員感染管控。

此外，縣府表示全面進行預防性清消，守住社區防線，人潮聚集熱點，包括夜市、市集、商圈等共2134處，大型營業場所409處、學校508處、交通場站460處、民眾洽公機關747處，其他包含社區活動中心與宮廟和公園等2570處

，總計6828處已經完成消毒作業。

至於民眾關心彰化基督教醫院中華院區，將作為中部收治北病南送的確診病患，是否還有其他院所加入？彰化縣衛生局長葉彥伯說明，北病南送有兩種情況，彰化集中檢疫所就有收治北部來的病人，一旦出現病情變化，需要重症治療，就必須轉診到部立彰化醫院或縣內其他醫院。另外就是北部量能已不足，彰基是醫學中心，配合中央政策，收容轉診和重症的救治。

(中時 )