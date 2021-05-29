日媒報導，日本政府研擬贈送台灣AZ疫苗，最快6月提供，衛福部長陳時中28日則說，一切以日本方面發布為主，「不過若有疫苗要來，要早！不然沒有意思了」。對此，東華大學教授施正鋒感到十分疑惑，如果真的那麼要緊，為何政府還要百姓等國產疫苗等那麼久？同時，針對疫苗問題，他還忍不住痛批蔡政府，無能就算了，怎麼還一大堆理由？

施正鋒今(29日)在臉書上表示，日本說有多的疫苗可以幫我們，只是沒有說要賣、還是要送，陳時中卻很臭屁地回人家，要就快一點。奇怪的是，果真的是那麼要緊，為什麼政府要百姓等國產的那麼久？

網友們也留言回應，「某人不是說15萬劑今年已經夠了」「都是待宰的羔羊，田裡的韭菜」「陳時中最近的發言一再走鐘，嚴重懷疑他是不是有問題？」「陳時中最近的發言一再走鐘，嚴重懷疑他是不是有問題？」「基層護理辛苦一整年，年薪沒有破百萬，少數人手指動一動，損益率+100%起跳，疫苗的問題，水很深」

此外，施正鋒28日也在臉書上發文，針對疫苗遲遲不能到位問題痛批蔡政府，慢牛厚屎尿，無能就認了，理由怎麼一大堆？有關於疫苗，早先的理由是等國產，後來是歸咎老共，現在來了15萬劑、杯水車薪，竟然是卡在國家的冷鏈？「哇哩咧，還以為是農產品生產過多的窘狀」。

(中時新聞網)