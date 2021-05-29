立揚鞋業家族群聚感染持續擴大！市府指出，負責人的女兒案6541確診後，陸續又有負責人案7535、祖母、母親、姊姊、大伯與大伯母、堂弟、二伯母確診，再加上負責人其中一位女兒的的男友案7671，科技公司機台維護的工程師，曾經參與家族聚會用餐，他與擔任女警的母親都確診，家族9人確診、再加上女警母子2人，共有11人確診。

台中市警局長楊源明指出，染疫的女警是保安大隊內勤，駐地是市警局本部，辦公室有4名同事匡列，但她辦公地點與外勤並未相連；警方基於減少民眾疑慮，保安大隊外勤2個單位暫停巡邏勤務，避免接觸到民眾，轄區巡邏改由其他外勤單位支援巡邏勤務。

楊源明說，立揚鞋業負責人是大雅警分局潭子分駐所的警友站顧問，他曾參加金門自強活動，包括警察、警眷與警友站成員共計40人；警察有19人參加，這些員警快篩目前都是陰性，有4名未參加金門自強活動的員警快篩陽性，進一步PCR檢測都是陰性。

楊源明強調，市警局也立即清查立揚鞋廠老闆接觸過的派出所人員，34人同樣全數陰性，審慎起見，包含所長在內均進行居家自主健康管理，保安大隊也已針對大樓、駐地、車輛裝備等加強清消。

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(中時 )