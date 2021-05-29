迪士尼全新探險強檔鉅作《叢林奇航》再度釋出全新預告片，最新預告片再度深入劇情，並將更多驚險刺激的叢林探險場面、亞馬遜河快船追逐，以及神祕的邪惡生物都在此一一揭露，精彩刺激的動作場面，搭配好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）及《愛‧滿人間》艾蜜莉布朗兩大巨星的幽默互動，這部以迪士尼樂園最受歡迎的人氣遊樂設施「森林河流之旅」為題材靈感的年度鉅作，將席捲全球成為熱搜話題。

以迪士尼樂園經典人氣遊樂設施為題並改編成電影的《叢林奇航》，是部充滿冒險、驚險刺激的亞馬遜探險之旅，故事描述一位名叫霍頓博士（艾蜜莉布朗 飾演）發現了深藏在亞馬遜裡，有著一顆擁有治癒神力的奇幻之樹，而要取得這棵樹的神力，必須帶著一個被人類收藏的「神奇箭頭」來解開它，霍頓博士決定要深入叢林，來一探這個傳說的究竟，她找來了一個看似可靠，但其實是個只想詐騙遊客的狡猾渡輪船長—法蘭克船長（巨石強森 飾演），她雇用法蘭克載著自己與弟弟（傑克懷特霍爾 飾演）前往叢林展開這場解開神秘傳說之謎的旅程。

《叢林奇航》官方預告 2021 即將啟航

《叢林奇航》的導演找來西班牙鬼才名導豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet-Serra）掌舵，過去他曾拍過《絕鯊島》、《疾速救援》、《孤兒怨》、《恐怖蠟像館》等驚悚、動作及恐怖類型電影，這次將透過他的觀點來呈現迪士尼探險新作，勢必將有更多刺激的元素融入在電影中；其他參與演出的卡司還包括，英國喜劇影星《胡桃鉗與奇幻四國》傑克懷特霍爾（Jack Whitehall）扮演艾蜜莉的緊張兮兮弟弟，還有金獎提名影星《衝出康普頓》保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）、《翻轉幸福》艾德格拉米雷茲（Edgar Ramírez），以及《遊戲夜殺必死》的傑西普萊蒙（Jesse Plemons）等。

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