自新冠肺炎疫情流行以來，不只人們的日常生活因此受到巨大改變，就連夢境也因為疫情帶來的龐大壓力有所改變，有心理學家研究發現，許多人在疫情來襲之後，夢到受鯊魚、昆蟲攻擊，或是在公開場合口罩遺失、身邊的人沒有戴口罩，或是因為想幫貓狗等寵物戴口罩而感到焦慮等，疫情帶來的衝擊，讓大腦在夢中也無法好好休息。

「英國廣播公司」（BBC）近日發布專題報導，指出自新冠肺炎疫情爆發以來，越來越多人的夢境受到影響，面對疫情威脅，許多人的大腦不堪負荷，將壓力延伸到睡眠時期。蘇格蘭的一名女子就表示，疫情期間她常夢到自己在海灘漫步，旁邊的海裡游滿鯊魚，她卻因為海灘上的人們不保持社交距離而感到憂慮；一名智利女子瑪麗埃拉（Mariela Cortés）則說，她在疫情期間夢境變的相當超現實，夢中的她甚至想幫貓、狗等動物戴口罩，但他們就是不肯，讓她相當焦慮。

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）心理學家迪爾德麗·巴雷特（Deirdre Barrett）透過網路搜集了1.5萬份問卷，調查民眾的夢境內容，並且發布研究指出，這場蔓延全球的疾病不但會影響人們的夢境，隨著抗疫時期不同，人們的夢境也會不一樣。

巴雷特指出，在疫情流行初期，很多人都會夢見被昆蟲襲擊或是無法呼吸，當政府祭出封城措施，夢境內容就變成被關在監獄，或是無預警的被迫參加數學考試，再過一段時間，夢到自己忘記戴口罩出門，或是在公眾場合看到別人不戴口罩的人數顯著增加。

巴雷特指出，疫情一開始，人們的夢境顯示對未知疫情的恐懼，隨著政府實施社交距離限制，有關社交焦慮的夢也開始增多。倫敦瑪麗皇后大學心理學諾雷卡（Valdas Noreika）解釋，大腦在清醒時與沉睡時也有所連結，通常能激發強烈情感的事物也會進入夢境，「在疫情期間受到重大威脅的人，很有可能在未來很多年後，仍然會夢到與疫情相關夢境，這很有趣，但也很可悲」。

巴雷特指出，隨著國際上疫苗受到批准，目前最新的夢境主題是疫苗，「例如，有人夢到去接種疫苗，但卻發現針筒上貼著氰化物的標籤」，主因應是許多人潛意識不喜歡針筒，因此將之與疫情產生連結。不過關於疫情的夢境也不一定都是負面的，她指出近期也有人夢到疫情後的新生活，「有人夢到海洋因此變得更乾淨，垃圾更少，也有一名婦女夢到疫情結束後走出家門，發現許多鯨魚在天空飛翔」。

(中時新聞網)