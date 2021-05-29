台灣本土疫情大爆發，在初期有網友在推特上PO文「看好了世界，台灣人只示範一次在兩周內解除三級」，引發熱議，但隨著疫情失控，這句話不僅讓鄉民們直呼丟臉，更登上外媒成為「迷因」，原PO身分也曝光，對此鄉民紛紛表示問題不在原PO身上，藉機大內宣的側翼才是問題所在。

「看好了世界，台灣人只示範一次在兩周內解除三級」登上時代雜誌，更被揶揄「被虛假安全感與秘密茶攻破的吹牛防線」，讓台灣網友大呼丟臉，PTT上也有鄉民詢問「源頭是誰講的」。

對此有人解答，表示原PO只是一個單純的普通網友而已，並不能怪他：「其實就是一個普通的推特中二仔」、「人都已經被嚇到鎖帳號了，別在獵巫了」、「在自己推特中二其實沒啥，要怪的是側翼藉機大內宣」、「就自HIGH而已，本人也沒想到事情會燒到這種程度」、「綠營每次都可以找到這種沒人關注的推文拿來宣傳」、「他真的很衰，私人推特被傳成那樣」。

事實上，該篇推文被瘋狂轉分享後，原PO也趕緊跳出來澄清，表示自己只是睡前在推特發發廢文，所以連標點符號都沒打，沒想到隔天睡醒看到一堆愛心跟分享，也緊急要求分享的人幫自己帳號馬賽克，但隨著疫情不斷擴散，風波越演越烈，原PO只好鎖上推特帳號避風頭。

(中時新聞網)