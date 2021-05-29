胡志明市復興教會發生群聚感染後，主管機關昨天以「合併檢測」漏夜對5萬社區居民進行大規模篩檢。越南自去年7月起多次使用「合併檢測」，提升篩檢量能，防堵本土疫情。

所謂「合併檢測」（Pool Testing）就是把數個樣本合併為一個進行檢測，以縮短大規模篩檢的時間。如果其中一個檢體群的檢測結果為陽性，再單獨對各個樣本進行篩檢。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，胡志明市先前針對復興教會所在的舊邑郡（Go Vap）進行小範圍的「合併檢測」後，發現5個檢體群檢測的結果為陽性，於是從昨晚至今早漏夜擴大篩檢舊邑郡第15坊的5萬居民。

胡志明衛生局副局長阮友興（Nguyen Huu Hung）昨天下午指示，將每5個樣本併成1個檢體群。胡志明市主管機關共安排了8個篩檢點，並於不同時段進行檢測以確保安全，每個篩檢點的檢測量能大約為6000人。

截至今天中午，與復興教會有關的確診病例已達85 例。

越南多次使用「合併檢測」進行大規模篩檢，越南之聲（VOV）報導，2020年峴港市發生第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情時，峴港市首度利用「合併檢測」將疫情控制下來。

報導指出，第2波本土疫情發生時峴港市就是將5個樣本合併成1個檢體群，省去大量成本與時間。若原本針對每一個樣本單獨檢測，總成本將高達554億越南盾（新台幣約6644萬元），利用「合併檢測」後降至120億越南盾以下。

統計數據顯示，2020年8月8日至23日短短16天，峴港市以「合併檢測」對9萬7103人採樣送驗，因此能夠迅速「掃描」峴港市醫院疫區，再擴大至社區篩檢。僅在一個月內，疫情就獲得控制。

峴港市疾病控制中心副主任黎成鐘（Le Thanh Chung）表示，今年初發生第3波本土疫情，峴港市提升「合併檢測」量能，合併的樣本數從5個樣本增至10個，並初步嘗試將20個樣本「合併檢測」，以增加檢測量能。

而今年5月1日至22日，峴港市疾病控制中心共對近7萬個樣本進行檢測，且要在24小時內公布結果，以滿足疫調速度和監測要求。有時候單日送驗樣本數高達2萬2000個。

越南衛生部預防衛生局前局長、越南公共醫療事故緊急應變中心資深顧問陳得夫（Tran Dac Phu）表示，「合併檢測」是過去就有的一種技術，曾經使用在登革熱的篩檢上。

越南4月下旬以來遭遇4波本土疫情，北江省和北寧省這兩個疫情重災區也都使用「合併檢測」。越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）近日更要求北江省立即提高「合併檢測」量，好跟上採樣送驗的速度。

(中央社)