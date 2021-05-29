國內疫情嚴峻，本土病例不斷暴增，尤其雙北病例最多，台北市政府明(30)日將進行第四級警戒擴大管制的兵推演練。外界好奇，如果真的升到四級警戒如同封城，屆時還能出門嗎？根據北市去年進行的「封城推演」，只有政府機關人員、醫療人員等7類人能出門。

北市將「四級兵推」柯文哲：這兩周像世界大戰！

北市府的四級警戒兵推，種類涵蓋交通、民生、社會照顧等，據了解將管制民生必需品，但不會關閉批發市場、公有市場；由里辦公室與活動中心協助照顧居家弱勢與獨老，並分區建構供餐中心提供外送，交通則會管制公共運輸及私人運具。

外界關心，若真的升到四級警戒，民眾還能外出嗎？根據北市去年進行的「封城推演」，屆時恐只有7類人能出門，「必要工作者」包括政府機關人員、警消人員、醫護人員、媒體人員、民生物資運送人員、能源作業人員、公共基礎及公共設施運作必要人員等「關鍵人力」，其餘一般民眾不得隨意外出，採買民生物資及看病除外。

根據兵推手冊，公車 、捷運等大眾運輸工具會減班，其中公車將減少25％班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，僅開放必要工作者搭乘；一般民眾外出需靠步行、騎腳踏車、機車和開車前往。

新北市長侯友宜今天也表示，若中央宣布進入第四級警戒，將有6大執行措施，包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間，維持醫療救災救護的運作。

(中時新聞網)