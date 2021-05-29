本土疫情爆發，新北市確診數居高不下，成為這波疫情中的重災區。新北市長侯友宜喊出四級警戒演練，呼籲如果沒有辦法保持社交距離，回到家也要佩戴口罩，他也認為要做到確實很困難，不過因為四級警戒規畫裡有包含這項，他想要讓大家先養成習慣。有網友不禁喊：家裡還要戴口罩會崩潰。

新北市疫情嚴重，從4月26日至今，已累計2887確診，且有39人死亡。新北已喊出四級警戒演練，包停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業等。侯友宜在記者會上呼籲，民眾們自動自律，能夠在室內室外不要聚會，以及從戶外回來到家裡，如果沒有辦法保持社交距離，就請戴上口罩。另外就是減少採買的次數，這也都是中央在未來四級的規畫裡特別提到的部分。

侯友宜認為，因為現在民眾還有在上班，不知道會摸到什麼、接觸到什麼，回到家除了清洗，最好是跟家人保持社交距離，也要佩戴口罩。

網友表示，「在家是否佩戴口罩，就讓人民自己去取捨。是要全家染疫一起插管呢，還是戴口罩悶悶的。」、「一人染疫全家遭殃，在家戴口罩沒問題。」、「都已經那麼多天了，資訊就算再落後，也不可能不知道，沒必要規勸了，該罰就罰，該關就關。」不過也有網友認為，「家裡還要戴口罩會崩潰。」、「在家戴口罩根本沒屁用，在家接觸有多少地方，豈是用口罩就能解決的、」

PTT八卦板網友也紛紛發表看法：「在家戴很正常，你不能保證家人出門沒沾到。」、「避免家庭內感染，就是要在家戴口罩分開飲食啊！」、「中央卡疫苗，地方也只能靠口罩防護！」、「誰在家戴口罩的！封城也不會這樣。」、「在家都戴口罩了，卻還要外出上班？」、「你怎麼不封城？」、「24小時都戴著好了。」

(中時新聞網)