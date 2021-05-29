15萬劑莫德納終於在昨天(28日)空運抵達台灣，隨即快馬加鞭送至桃園大園區裕利物流進行初步冷鏈查核與樣品抽取，並在晚間帶回食藥署實驗室檢驗，力拼在6月11日封緘，但如今卻遭爆料，這批疫苗在官網「查無資訊」，對此食藥署今天也緊急發布聲明回應。

針對有社群媒體指出，這15萬劑莫德納在美國官網輸入批號，卻查無資訊，食藥署發布新聞稿澄清，表示這批疫苗為莫德納委託位於西班牙馬德里的Rovi Pharma Industrial Services藥廠所生產，且目前在美國取得緊急授權的疫苗瓶身與包裝並無註記效期，該網址也僅是官方提供美國公民接種疫苗查詢效期所用。

以下為食藥署新聞稿：

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)於5月28日晚間完成抽樣之二批Moderna公司COVID-19疫苗(批號3002544、效期2021年11月27日及批號3002615、效期2021年11月27日)，皆係由Moderna公司委託位於西班牙馬德里之Rovi Pharma Industrial Services藥廠所生產，目前刻正於食藥署實驗室檢驗中。有關今日社群媒體指稱，在美國莫德納公司網站輸入前述批號卻查無該號碼資訊乙事，經查，因目前在美國取得緊急授權許可之Moderna公司COVID-19疫苗瓶身與包裝並無註記效期，而該網址係Moderna公司依據美國主管機關規定，提供美國民眾接種該公司疫苗後查詢疫苗效期之用。

藥事法第74條第1項規定，依據微生物學、免疫學學理製造之血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，非經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後，派員抽取樣品，經檢驗合格，並加貼查訖封緘，不得銷售。即所有國外輸入或國內製造之疫苗等生物藥品，皆須逐批向食藥署申請檢驗封緘，經由食藥署查核運送與儲存冷鏈、確認批號數量並抽取樣品進行多項檢驗，且在檢驗及審查批次製造與檢定紀錄等文件資料皆合格，食藥署才會核發封緘證明書，並於產品包裝上個別加貼藥物檢查證，始得販售、供應。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

(中時新聞網)