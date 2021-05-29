柯震東稍早和粉絲在線上互動。（摘自臉書、IG）

柯震東日前在直播上真心話聊「舊愛」引發話題，直播時常心直口快的柯震東怕「出事」，今（29日）改以文字問答與粉絲互動，網友問他是否有看到蕭亞軒的回應，他反省寫道：「有呀！我真的為我的衝動影響到別人感到非常非常抱歉。」

柯震東稍早也被粉絲問到，與曾一起惹出「麻」煩的房祖名是否還是好友？他也不避諱：「是呀！我相信我們都變得更好了。」有人好奇他常被網友噴得體無完膚，他用濾鏡做出眼角受傷、臉貼OK繃的特效圖，搞笑寫：「都被打成這樣，我能怎麼樣。」

他被問「有憂鬱症過嗎﹖怎麼扛得住壓力﹖」他首次秀出憂鬱症藥單，並樂觀表示「相信自己、相信身邊真心的人」。

至於被提問「出道的形象跟現在最真實的你有差嗎﹖」他也誠實的說，其實自己的個性都差不多，只是剛紅的那幾年，野心和企圖心太大，有點目中無人，但是現在經歷多了，只要還有表演機會、拍出讓大家喜歡的電影就很爽了，「我的個性真的沒什麼差別，就是態度不太一樣而已」。

(中時 )