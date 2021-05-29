澎湖機場快篩站29日又篩出1名陽性乘客，救護車隨即載往醫院進行PCR檢驗，經確認所幸是陰性。

29日澎湖共計7個航班、320人入境、快篩175人、偽陽性1人。

亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性
仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染

(中時 )

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