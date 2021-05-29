澎湖機場快篩出現1陽性乘客 PCR檢驗結果出爐 20:362021/05/29 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖機場快篩出現1陽性乘客，PCR檢驗結果出爐。圖為澎湖機場。（資料照/陳可文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖機場快篩站29日又篩出1名陽性乘客，救護車隨即載往醫院進行PCR檢驗，經確認所幸是陰性。 29日澎湖共計7個航班、320人入境、快篩175人、偽陽性1人。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 (中時 ) #澎湖 #澎湖機場 #快篩 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 周二水氣多！台東豪雨特報 颱風周末可能生成 05:352021/05/18 生活 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 雙北封城在即？升四級警戒只剩這7類人能出門 - 生活 「台灣只示範一次」原PO身分曝光 鄉民嘆：其實不能怪他 - 生活 被柯文哲嗆講幹話「拿病歷砸你」 石崇良這麼回 - 生活 澎湖縣府公布1名女性確診案例 足跡馬公 台北 高雄等地 - 生活 民進黨抹黑3大疫苗 他PO同意書嗆狠打臉：老子就是三期受試者 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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