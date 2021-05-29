疫情嚴峻但喪家治喪無法取消，雲林縣政府除公布取消公祭與捻香活動，29日表示將行文喪儀業者樂隊表演務必戴口罩，吹奏型樂器因無法戴口罩演奏將一律禁止，改以播放錄音帶或用其他彈奏、敲打型樂器取代，避免出現防疫破口。

因應新冠肺炎疫情升溫，雲林縣政府本月18日即宣布取消喪家公祭等儀式，並呼籲縮小規模及嚴格遵守防疫措施，未戴口罩者將依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元，不過有民眾發現部分喪儀樂隊因需吹奏樂器，過程會拿下口罩，擔憂恐成防疫破口。

雲林縣政府民政處處長張政國表示，喪儀樂隊有各種樂器，包括吹奏、彈奏、敲打型等，但喇叭、嗩吶、薩克司風等吹奏型樂器必需拿下口罩否則無法吹奏，過程可能造成飛沫傳染，為了確保現場人員防疫安全，有必要加以禁止，因此將行文給縣內各喪儀業者。

喪儀業者認為，有些情況吹奏樂器可用彈奏、敲打樂器代替，但還是要看喪家的決定，因為有些喪家非常注重傳統儀式，認為更改樂器對亡者不敬，同時也擔心儀式因此出現問題，會讓亡者無法獲得神明的庇佑，所以事先都會與喪家溝通，希望獲得諒解。

道士則指出，有人覺得現場樂器演奏可以改用錄音帶，就不會有拿下口罩的問題，但事實上道士念經文時，必需與樂器吹奏者相互配合節奏，不是錄音帶可以取代的，對此他們也非常困擾。

喪家說，目前疫情嚴峻，雖然內心悲痛，但大家還是會盡量配合政府的相關防疫政策，取消公祭與捻香過程，也會保持安全距離，面對無法吹奏樂器，通常會以儀式向亡者告知後配合取消吹奏。

(中時 )