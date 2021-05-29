名人堂球星羅伯托阿洛馬(Roberto Alomar)在5月初時惹禍上身，一位女員工投訴羅伯托阿洛馬於2014年涉嫌在工作場所性騷擾，之後調查結果出爐，藍鳥、大聯盟同時宣佈將他開除。羅伯托阿洛馬自2017年以來擔任藍鳥與大聯盟的特別顧問。聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)聲明將他列入黑名單。

而這件事竟然還沒完，今日又有女子向媒體指控，她在同一年遭到性侵，藍鳥對此立即展開調查。據《多倫多星報》報導，一位名叫梅莉莎(Melissa Verge)的女子聲稱她2014年18歲時擔任青少年棒球營志工時，那年46歲的羅伯托阿洛馬要求與她發生性行為，並在未經過她同意把自己身體強壓在她身上，隔天又邀她回旅館。

I hope women who are in similar situations know that they are not alone, and it’s never okay for men who are in positions of power to take advantage of that position. https://t.co/3eWultAZ0d — Melissa Verge (@Melverge5) May 29, 2021

之後藍鳥球團也向《多倫多星報》表示目前已向羅伯托阿洛馬及球團營運內部展開調查。而羅伯托阿洛馬到目前對此事尚未回應，在被投訴2014年有涉嫌性侵時，羅伯托阿洛馬對外表示「震驚、失望」，他理解大聯盟必須與他切割，同時他拒絕在法庭外評論此案。而如今又遭受指控，這回他可能逃不掉這項罪名了。

羅伯托阿洛馬來自波多黎各棒球家族，哥哥桑迪阿洛馬(Sandy Alomar)是前印地安人明星捕手，父親老阿洛馬(Sandy Alomar Sr.)曾是天使球星，父子3人只有他進入名人堂，他最著名戰績是在1992-93年幫藍鳥完成世界大賽2連霸。90年代除洋基1998-2000年3連霸，僅有藍鳥成功衛冕。

而羅伯托阿洛馬在被指控2014年性侵後暫時保住名人堂頭銜，美國棒球名人堂聲明：「我們對此事感到震驚且悲傷，當他在2011年被棒球作家協會選上時，是夠資格的，名人堂認可他的貢獻，將會繼續保留他在名人堂的牌匾。」但這次梅莉莎將事情告訴了球團人員羅伯傑克(Rob Jack)，卻似乎只得到羅伯托阿洛馬道歉而已，所以這回是否會影響他的名人堂資格還很難說。

(中時新聞網)