名人堂球星羅伯托阿洛馬(Roberto Alomar)在5月初時惹禍上身，一位女員工投訴羅伯托阿洛馬於2014年涉嫌在工作場所性騷擾，之後調查結果出爐，藍鳥、大聯盟同時宣佈將他開除。羅伯托阿洛馬自2017年以來擔任藍鳥與大聯盟的特別顧問。聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)聲明將他列入黑名單。
而這件事竟然還沒完，今日又有女子向媒體指控，她在同一年遭到性侵，藍鳥對此立即展開調查。據《多倫多星報》報導，一位名叫梅莉莎(Melissa Verge)的女子聲稱她2014年18歲時擔任青少年棒球營志工時，那年46歲的羅伯托阿洛馬要求與她發生性行為，並在未經過她同意把自己身體強壓在她身上，隔天又邀她回旅館。
之後藍鳥球團也向《多倫多星報》表示目前已向羅伯托阿洛馬及球團營運內部展開調查。而羅伯托阿洛馬到目前對此事尚未回應，在被投訴2014年有涉嫌性侵時，羅伯托阿洛馬對外表示「震驚、失望」，他理解大聯盟必須與他切割，同時他拒絕在法庭外評論此案。而如今又遭受指控，這回他可能逃不掉這項罪名了。
羅伯托阿洛馬來自波多黎各棒球家族，哥哥桑迪阿洛馬(Sandy Alomar)是前印地安人明星捕手，父親老阿洛馬(Sandy Alomar Sr.)曾是天使球星，父子3人只有他進入名人堂，他最著名戰績是在1992-93年幫藍鳥完成世界大賽2連霸。90年代除洋基1998-2000年3連霸，僅有藍鳥成功衛冕。
而羅伯托阿洛馬在被指控2014年性侵後暫時保住名人堂頭銜，美國棒球名人堂聲明：「我們對此事感到震驚且悲傷，當他在2011年被棒球作家協會選上時，是夠資格的，名人堂認可他的貢獻，將會繼續保留他在名人堂的牌匾。」但這次梅莉莎將事情告訴了球團人員羅伯傑克(Rob Jack)，卻似乎只得到羅伯托阿洛馬道歉而已，所以這回是否會影響他的名人堂資格還很難說。
(中時新聞網)
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