北市北投一名網友在地方社團表示，近日二度遇到同名中年男子，佯稱身上沒帶錢，想借錢坐捷運回家，立刻掀起討論，其中不少網友紛紛指認遇過同一男子，慣用同謊騙錢手法。對此，北投分局回應了。

黃小姐將遇借錢男子事件po文地方社團，便引起不少網友討論。（照片/取自《台北之北投幫》社團）

網友黃小姐(29)日深夜在《台北之北投幫》社團表示，週二(25)日和今(29)日晚上約22:15左右，在唭哩岸捷運站外，靠近全家和7-11處，連續遇到一名年約55-65歲的男子，騎著機車、戴瓜皮安全帽，該名男子佯稱他從三重來，因車子壞了，身上沒帶錢、證件，表示想借零錢坐捷運回家。

另有網友表示，也曾遇過「借錢哥」在奇岩站附近買早餐。（照片/游定剛 拍攝）

不過令黃小姐質疑的是，男子機車明明就可以騎，為什麼還要借錢回家？因擔心自己被搶劫，她表示自己都用悠遊卡，對方還不罷休，指著附近便利店要她去換錢，女網友揮手示意隨即離開，該男子才騎機車揚長而去。

「借錢哥」頻繁出沒在北投地區，專挑落單女子上前攀談。（照片/游定剛 拍攝）

沒想到事隔多日，黃小姐又在同地點遇上「借錢哥」，這次男子請她用手機幫忙查詢附近機車行，黃指著前面有警察局可去詢問，他隨即騎車離開。黃小姐擔心表示，不知是隨機挑人還是鎖定她，當下太警戒了，所以忘記對方車牌。

事實上，2018年就曾有網友在北投社團爆料，當時「借錢男」誆稱要借錢加油，如今卻改口要借錢搭捷運回三重家。（照片/取自《台北之北投幫》社團）

Po文一出，不少網友紛紛表示在北投街上都曾遇過該名男子，都用同一手段借錢。據了解，這名「借錢哥」已出沒在北投地區多年，專挑夜歸落單女子，謊稱身上無任何分文和證件，博取他人同情，以降低防衛心。不過，另有網友po出2018年社團內網友類似經驗，該男當年稱要加油，現在卻是要搭捷運，不少網友砲轟他就是慣犯。

而另一名陳小姐也向《中時新聞網》透露，(28)日晚上約10點半，她走在芝山捷運站人行道，一位中年機車男子從迴轉道轉過來，該男見巡邏警車有躲開的動作，陳小姐回憶當時，認為該男子行為怪怪的，沒想到男子騎車轉過來後把她叫住，同樣的詢問哪裡有機車行、摩托車有問題、沒帶錢想借錢回家等理由，陳女向對方表示身上沒有零錢，「借錢哥」嘴裡唸唸有詞不忘演到最後，便騎車離開。

北投分局表示，本分局尚未接獲民眾相關報案，將持續派員巡查，也呼籲民眾主動至派出所報案，若有不法，依法究辦。

《中時新聞網》提醒您：防疫期間外面人煙稀少，提醒落單民眾應提高警覺，隨時注意安全。

(中時新聞網)