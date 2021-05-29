新冠疫情肆虐，指揮中心今（29日）公布本土個案新增320例，另有校正回歸166例，死亡人數21人再創新高。不過，宅神朱學恒發現，他發現網路上有側翼網軍在散播有利國產疫苗的假消息，他忍不住痛批這些側翼很邪惡，而他更直接點名，在散播這些消息的就是民進黨網路社群中心主任范綱皓，「范綱皓出來打球啦」，他更呼籲大家有空幫忙向調查局檢舉，想看無知覺青跑法院。

朱學恒29日晚間先是在臉書上發文指出，他發現似乎有側翼網軍在散播有利於國產疫苗的假消息，並展開調查，最後追到了源頭，是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的。

接著，過了不到一小時，朱學恒再度發文表示，「好啦，我也不要打啞謎了，貼這個造謠謀財害命文的就是堂堂的前民主進步黨青年發展部副主任，現任民主進步黨網路社群中心主任，不讀書的無知覺青范綱皓啦」。

朱學恒直言，民進黨底下的黨工菜雞為了替國產疫苗護航，造謠抹黑世界三大疫苗廠商，要說這背後沒有其他考量，他並不相信，「誰有空幫忙跟調查局檢舉一下，我想看無知覺青跑法院啦！」他更對范綱皓嗆聲，「范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文啊」。

網友們也留言回應，「我這幾天交手也抓到其他『瑋豐』，他們的特性很愛說自己是某某某職業，根據他們專業，不是民進黨同意的疫苗就是有問題的疫苗」、「他是不是不知道因果報應四個字怎麼寫？」、「看到政府這樣對待這次的疫情，這些人會有這樣的發言也不意外了．很明顯，這個政府根本沒有想速戰速決，只想拖延，然後讓國產疫苗開打，到底誰得利了？」

(中時新聞網)