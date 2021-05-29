華視《黃金年代》最新一集再祭出堅強卡司，主持人王彩樺的大女兒黃于庭，也難得上節目力挺媽媽，大秀街舞，更爆料媽媽有不好的習慣，看著她說：「妳每次都說要減肥，結果晚上宵夜一直吃！」還調侃王彩樺身上的衣服都快穿不下了，一席話逗樂現場眾人，也看出黃于庭對媽媽的關心。

王彩樺的17歲長女黃于庭，今年甫考上淡大資訊管理系，有一雙水汪汪的大眼睛，亮麗的外型讓她備受網友們喜愛，王彩樺因此被大家封為「國民岳母」。非常熱愛跳舞的黃于庭特別為節目獻上一段熱力四射的街舞，精采演出獲得眾人的一致肯定。王彩樺也在節目中向女兒深情告白說：「媽媽很少時間可以陪妳，因為我需要出來工作，演藝圈常常日夜顛倒，但我回到家一定會去看看妳、抱抱妳」，感謝2個女兒都很乖，不管是學業或是生活都不用她來操心，她更感性喊：「從小大到，我最幸福的就是我擁有這2個女兒。」

節目招牌單元「黃金廣播劇」也首度請到了百萬YouTuber這群人的茵聲、木星與董仔一同演「缺水危機」的劇情，在短劇中飾演王彩樺的3個女兒，讓另一位主持人一開場就開玩笑地說：「我早就懷疑這3個才是你親生的」，暗虧「國民岳母」這封號，王彩樺也馬上自嘲回：「同一個媽媽﹑不同爸爸啦！」對話相當逗趣。茵聲、木星與董仔三人也特別配合節目，全程以台語演出誠意滿滿，演出一場因為停水，一家人荒謬的省水大作戰。節目每週日晚間8點播出。

(中時 )