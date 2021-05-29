佛光山、永齡基金會欲捐贈疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這部分要由中央政府與原廠簽約採購，對此，國民黨主席江啟臣表示，社會談的是捐贈，政府答的是採購，牛頭不對馬嘴的態度，等於實質阻擋，他建議政府須立刻建立捐贈接受窗口，並增列民間捐贈疫苗稅務扣除額。

陳時中今天表示，近來收到企業或宗教團體很熱心，但整體基本原則，無論經過代理申請後，還是要由中央政府與原廠簽約採購、統籌分配、監督控管。

對此，國民黨主席江啟臣說，社會談的是捐贈，政府答的是採購，牛頭不對馬嘴的態度等於實質阻擋，毫不在乎每日攀升的死亡人數，這樣的冷漠，怎不令焦急等待疫苗的百姓心寒？顯示政府根本沒有迅速有效的捐贈窗口。

江啟臣提醒，疫苗捐贈，救急不救窮，若中央還是堅持僵化流程，光走藥證流程動輒可能半年以上，不走緊急授權，捐贈有何意義？

他指出，中央若有統籌考量，更不應該否定捐贈管道，他建議借鏡越南成立疫苗基金作為各方捐贈疫苗窗口的經驗，要求政府立刻建立快速有效的疫苗捐贈接受窗口與流程。

他強調，只要確保品質與來源無虞，國際認證合格，國內檢驗通過，符合台灣法規，就應盡速緊急授權，不要拘泥是誰購買的，趕快讓台灣取得疫苗。

另外，江啟臣也建議，疫情期間慈善團體與民間企業主動積極捐贈疫苗通過者，應給予稅務特別扣除額，鼓勵更多民間正向的力量在台灣做出正面貢獻。

(中時 )