三立《就是這味-玖浩吃》本周播出第三集「我要成為牛肉大王」，姚元浩、李玖哲特地前往雲林拜訪養殖牛達人，一探生產冠軍牛肉的秘密，2人穿上雨鞋親手搬運牛兒的飼料，愛開車的姚元浩看到牧場的「小山貓」，就跳上去想要解鎖開車技能，沒想到連賽車都難不倒他，這次卻差點撞翻牧場飼料桶，讓李玖哲在旁邊看得好驚嚇。看到一隻隻健康又溫馴的牛排排站，李玖哲還忍不住對牠們演唱自己的成名曲，要牠們「好好過」。

這次是李玖哲第一次前往雲林，到達之後他才知道這裡是和他情同家人的麻吉大哥黃立成出生的地方，他原本以為L.A BOYZ應該都是在LA出生，沒想到黃立成其實是位「雲林BOY」，姚元浩之前曾經因為拍戲在雲林住過一段時間，所以帶著李玖哲舊地重遊，牧場上工之前先體驗當地的夜生活，2人在路邊吃熱炒店、配啤酒，男人味十足、CP感也十足，李玖哲還放話說：「錄完這一集我比麻吉大哥更熟雲林，下次他回來我可以帶他去吃好吃的！」

到牧場第1個任務就是扛一桶桶的新鮮鳳梨皮，並且用小山貓將果皮倒進飼料桶，姚元浩一看到小山貓，二話不說跳上車，沒想到姚元浩不僅收藏很多車又開賽車，連小山貓也可以駕馭，但大家才誇完他，就聽到「碰碰碰」的聲音，因為姚元浩差點開車撞翻飼料桶，讓李玖哲嚇壞，一直在旁邊叫他快點下來。李玖哲也發生了不少搞笑的事，從來沒有見過絲瓜田的他，看到一片綠油油的絲瓜田便衝下車，但沒幾分鐘就逃回來，原來是他在瓜棚下遇到蜜蜂。姚元浩笑說：「你肌肉練這麼大塊怕什麼小蜜蜂？」李玖哲一臉認真地說，因為小時候他被蜜蜂叮過，當時醫生跟他說人一輩子如果被蜜蜂螫3次就會死掉，所以他只剩下2次機會了，現在遇到蜜蜂一定要趕快逃，笑翻現場所有人。

原本姚元浩、李玖哲滿心期待要到台灣各地探訪好味道，因為疫情攪局只好暫時停錄，2人在家依舊很投入節目的準備工作，姚元浩一邊看國內外美食節目，還會一邊健身，維持最佳狀態；而李玖哲則是很關心節目收視率，也很喜歡＼閱讀網友在社群上的留言，看不懂的還會請經紀人唸給他聽，他希望大家能多留言，就算現在疫情都碰不到面，也可以在線上多分享自己的故事，只是疫情爆發後，幾乎都待在家沒辦法去健身，每餐叫外送，所以經紀人很擔心他會發胖，只好期待早點能趕快出外景，迫不及待再介紹更多美食給大家。

(中時 )